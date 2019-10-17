Протести в Каталонії: близько 100 людей поранені, 33 – затримані

Внаслідок сутичок між протестувальниками і поліцією на протестах у Каталонії 16 жовтня були поранені близько 100 людей, 33 людини затримані, повідомляє влада Іспанії.

17 жовтня учасники протестів продовжують блокувати дороги у цьому іспанському регіоні, зокрема головне шосе, що веде до Франції.

У Барселоні третю ніч поспіль тривали сутички протестувальників із поліцією.

Як повідомляє газета El Pais, демонстрація прихильників незалежності Каталонії 16 жовтня зібрала понад 20 тисяч людей.

До вечора акція почалася біля будівлі місцевої поліції. Але мітинг переріс у заворушення. Радикальні активісти кидали в поліцейських каміння, пляшки і петарди. Правоохоронні органи заявили, що в їх сторону кидали «коктейлі Молотова».

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Протестувальники блокували вулиці і підпалювали сміттєві контейнери, через що згоріли кілька автомобілів. Всього було зафіксовано близько 50 пожеж у результаті протестів.

Голова уряду Каталонії Кім Торра вперше публічно засудив заворушення. Він підкреслив, що рух за незалежність Каталонії завжди засуджував насильство і робить це й тепер. 17 жовтня він також заявив про необхідність провести нове голосування про самовизначення регіону.

Протести в Каталонії, що переросли в заворушення, почалися 14 жовтня, після вироку суду лідерам каталонських сепаратистів. Дев’ять осіб, які брали участь у кампанії за відділення регіону від Іспанії, отримали тривалі тюремні терміни. Починаючи з понеділка, протестувальники перекривали автомобільні дороги і залізницю, блокували роботу аеропорту. Всього у сутичках за три дні постраждали понад 200 людей, серед яких – співробітники поліції.

Референдум про незалежність пройшов у Каталонії в жовтні 2017 року всупереч забороні іспанської влади. За незалежність регіону проголосувало більше ніж 90% каталонців, проти – близько 8%. Мадрид вважає голосування незаконним.