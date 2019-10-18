В Барселону продовжують прибувати тисячі протестуючих

В Барселону продовжують прибувати десятки тисяч маніфестантів, які беруть участь у загальному страйку на території Каталонії. Рух автотранспорту і потягів порушено, скасували багато авіарейсів.

Як повідомляє видання El Periodico, яке веде пряму трансляцію з вулиць Барселони, поліцейським довелося силою захищати портові території і будівлі від демонстрантів, які намагалися заблокувати круїзний термінал.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтвердив право громадян на протест, але попередив, що винні в актах насильства будуть покарані.

В останні дні в Барселоні й інших містах Каталонії відбулися сутички протестувальників із поліцією.

Дев’ять соратників колишнього каталонського лідера 14 жовтня були засуджені до термінів від 9 до 13 років позбавлення волі за організацію референдуму.

Нинішній голова адміністрації Каталонії Кім Торра після цього заявив про необхідність нового референдуму про незалежність.