Сепаратистського лідера Каталонії Пучдемона заарештували в Італії

Лідера каталонських сепаратистів у вигнанні Карлеса Пучдемона заарештували на італійському острові Сардинія за ордером на арешт Іспанії через чотири роки після втечі з батьківщини після референдуму про незалежність, який Мадрид визнав незаконним.

Офіс Пучдемона повідомив, що він був заарештований в аеропорту Альгеро 24 вересня після того, як його зупинила прикордонна поліція Італії. За словами його адвоката, він відвідував каталонський народний фестиваль.

Як повідомив правник Пучдемона, він з’явиться у суді пізніше 24 вересня на засіданні, за підсумками якого його можуть екстрадувати до Іспанії для обвинувачення у заколоті.

Колишній житель Каталонії, одного з найбагатших і найбільш відмінних регіонів Іспанії, втік з країни після референдуму 2017 року. Наразі він живе в Бельгії та є депутатом Європейського парламенту.

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Пучдемон мав імунітет від судового переслідування після свого обрання до палати Європарламенту у 2019 році, але втратив його в березні.

Президент Каталонії Пере Арагонес, також прихильник сепаратистських поглядів, засудив «переслідування та судові репресії» щодо Пучдемона.

Уряд Іспанії натомість заявив, що арешт Пучдемона «відповідає поточній судовій процедурі, яка застосовується до будь -якого громадянина ЄС, який має відповідати перед судом».

Референдум 2017 року спричинив політичну кризу в Іспанії: регіональний парламент Каталонії проголосив незалежність від країни, а Мадрид запровадив пряме керування регіоном.