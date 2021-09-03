Сепаратисти іспанської Каталонії могли шукати підтримки російських спецслужб – NYT

Прибічники колишнього президента іспанської Каталонії Карлеса Пучдемона могли співпрацювати з російськими спецслужбами і звертатися до Росії по допомогу у відділенні автономії від Іспанії. Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на матеріали європейської розвідки.

Журналісти розповідають про радника Пчудемона, політика та історика Жозепа Льюїса Алая. За твердженням, навесні 2019 року він відвідував Москву, аби заручитися підтримкою Кремля у питанні відділення Каталонії від Іспанії.

За даними медіа, радник Пучдемона зустрічався з чинними представниками спецслужб, а також із колишніми російськими розвідниками, подружжям Оленою Вавіловою та Андрієм Безруковим і колишнім керівництвом контррозвідки ФСБ Олегом Сиромолотовим. Серед контактів Алая в Росії також – журналіст Євгеній Примаков. У 2019 року він вів програму «Міжнародний огляд» на телеканалі «Росія-24».

Алай і Пучдемон підтвердили факти візитів до Росії. При цьому політики стверджують, що це були звичайні ділові поїздки для підтримки регулярних контактів з іноземними офіційними особами та журналістами, у тому числі з Примаковим. Зараз він очолює Росспівробітництво. Це агентство, як стверджують західні спецслужби, часто служить прикриттям для російських розвідувальних операцій за кордоном.

Радник Пучдемона підтвердив зустріч з колишніми офіцерами зовнішньої розвідки Безруковим і Вавіловою. Вони працювали в США під прикриттям під кодовими іменами Дональд Хітфілд і Трейсі Фолі. Історія їх роботи, арешту і повернення в Росію лягла в основу для телесеріалу «Американці».

Вавилова видала автобіографічний роман «Жінка, яка вміє зберігати таємниці». Алай, як стверджують журналісти, витратив три місяці на переклад книги каталонською мовою. Допомагав йому в цьому росіянин Олександр Дмитрієнко. Мін’юст Іспанії підозрює його в зв’язках з російськими спецслужбами.

The New York Times з посиланням на конфіденційні документи пише, що для Кремля робота з сепаратистами відповідала стратегії президента Росії. Володимир Путін, за даними спецслужб, прагнув посіяти розлад на Заході, підтримуючи сепаратистські настрої. При цьому США і Євросоюз відділення регіону від Іспанії не підтримували.

У The New York Times немає даних про те, чи отримав Алай допомогу від Москви, але незабаром після його поїздки була утворена певна група «Демократичне цунамі», яка організовувала протести в Каталонії. Зокрема, активісти влаштовували акції в аеропорту Барселони і перекривали головну автомагістраль, що зв’язує Іспанію з північною Європою.

Іспанська поліція в одному зі звітів повідомляє, що в створенні протестної групи брав участь радник Пучдемона, пише видання. Крім того, в цих же звітах, як зазначається, є підтвердження про налагодження зв’язків з російською розвідкою.

Чутки про зв’язки російських політиків з Каталонією вперше з’явилися після того, як уряд Пучдемона в жовтні 2017 провів референдум про відокремлення регіону від Іспанії. Явка склала близько 43%, і 90% тих, хто проголосував, виступили за незалежність автономії.

Мадрид не визнав підсумки голосування. Іспанська влада заарештувала багатьох лідерів протесту. Пучдемон втік за кордон. Прихильники незалежності Каталонії звинуватили іспанську владу у використанні теми російського втручання для очорнення масового руху звичайних громадян.

Росія неодноразово заявляла, що не займається втручанням у справи іноземних держав.