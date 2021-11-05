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Франція: колишній помічник Макрона отримав три роки обмеження волі за напад на демонстранта

Александр Беналля після засідання суду, Париж, 5 листопада 2021 року

Суд у Парижі засудив Александра Беналля, колишнього помічника президента Франції Емманюеля Макрона, на три роки позбавлення волі, два з яких умовно. Ще один рік засуджений проведе під домашнім арештом. Крім того, впродовж п’яти років експомічнику президента не можна буде обіймати державні посади.

Беналля опинився у центрі скандалу влітку 2018 року. Тоді газета Le Mond опублікувала відео з демонстрації 1 травня в Парижі. У ролику показано, як поліцейські затримують учасника акції, а людина у шоломі б’є затриманого по потилиці. У нападнику пізніше впізнали Александра Беналля. За даними французьких засобів інформації, Беналля перебував на демонстрації разом із поліцейськими як простий спостерігач.

Макрон, коментуючи події 1 травня, взяв на себе відповідальність за вчинок свого помічника, визнавши, що той був чудовим співробітником під час президентської кампанії.

Адвокати Беналля наполягали, що він допоміг поліцейським затримати винного у злочинах. Захист назвав дії експомічника Макрона під час демонстрації пропорційними.

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