МЗС: позиція Німеччини і Франції у ситуації з використанням «Байрактару» Україну не влаштовує

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Німеччини і Франції у ситуації з використанням безпілотного комплексу «Байрактар» на Донбасі Україну не влаштовує.

При цьому Кулеба запевнив, що трикутник «Україна – Німеччина – Франція» не зламався. За його словами, Париж із Берліном повністю підтримують Київ у принципових для України питаннях.

«Безумовно, Франція і Німеччина обтяжені статусом посередника у нормандському форматі, тому завжди у публічній сфері прагнуть збалансованої позиції… Нас конкретно у цій ситуації їхня позиція не задовольняє. І ви знаєте добре мою позицію, мій підхід до цього: навіть із найближчим партнером потрібно казати правду... Ми сказали їм публічно, що ми не погоджуємося з такими оцінками. Ми передали це дипломатичними каналами», – сказав Кулеба в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 4 листопада.

26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що турецький безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала українських військових.

Німеччина і Франція висловили занепокоєння застосуванням Україною «Байрактару» на Донбасі. Водночас США заявили, що офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію на Донбасі, «не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості».