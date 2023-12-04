Колишній посол США заарештований за звинуваченням у роботі на розвідку Куби

У Маямі за звинуваченням у роботі на кубинську розвідку заарештований колишній посол США в Болівії Мануель Роча, повідомила агенція Associated Press із посиланням на два джерела.

73-річного колишнього американського дипломата заарештували 1 грудня під час тривалого розслідування ФБР.

Одне з джерел агенції розповіло, що Роча звинувачується в роботі із просування інтересів кубинського уряду. Федеральний закон вимагає, щоб люди, які виконують політичні замовлення іноземного уряду чи організації на території США, реєструвалися в міністерстві юстиції. Відомство останніми роками посилило кримінальне переслідування за незаконне іноземне лобіювання.

Роча народився в Колумбії, виріс у Нью-Йорку і здобув освіту в галузі гуманітарних наук у Єльському, Гарвардському та Джорджтаунському університетах. На дипломатичну службу він вступив у 1981 році.

25-річна дипломатична карʼєра Мануеля Рочі здебільшого минула в Латинській Америці за часів холодної війни. Його дипломатичні посади включали роботу в Секції інтересів США на Кубі в той час, коли Вашингтон не мав повноцінних дипломатичних відносин із комуністичним урядом Фіделя Кастро.

З 1997 до 2000 року він очолював дипломатичну службу США в Аргентині. Згодом Роча був призначений послом у Болівії. Тоді він безпосередньо втрутився в президентські перегони 2002 року, попередивши за кілька тижнів до голосування, що США припинять допомогу цій бідній американській країні, якщо вона обере на посаду президента колишнього виробника коки Ево Моралеса. Дії Рочі були витлумачені як спроба зберегти домінування США в регіоні, і, на думку багатьох коментаторів, це надало Моралесу додаткову підтримку з боку виборців.

Роча також служив в Італії, Гондурасі, Мексиці та Домініканській Республіці, працював експертом із Латинської Америки в Раді національної безпеки.

Після виходу на пенсію з Державного департаменту Роча розпочав карʼєру в бізнесі у сферах золотовидобування та експорту вугілля.