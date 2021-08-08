Влада Куби легалізувала малий і середній приватний бізнес у більшості секторів економіки

Влада Куби, якою керує Комуністична партія, розширила список секторів економіки, в яких може працювати приватний бізнес, повідомляє офіційна газета країни Granma. Тепер бізнесмени зможуть займатися більш як двома тисячами видами діяльності замість 127. Рішення ухвалене на тлі тиску на економіку американських санкцій і кризи, що посилилася через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Лібералізація економіки на острові розпочалася в 2010 році, проте масштабний дозвіл приватного бізнесу був анонсований тільки в лютому цього року. Тепер список видів діяльності, які дозволені на острові, скасований, а замість нього ухвалений список зі 124 видів бізнесу, які заборонені для приватного сектора. Що саме забороняється – не уточнюється.

До 2020 року на Кубі були видані понад 600 тисяч ліцензій для приватного бізнесу, більша частина з них стосувалися туристичного сектору, пише журнал Time. У приватному бізнесі працюють близько 13 відсотків населення острова. Однак туристичний сектор зазнав катастрофічних збитків через пандемію коронавірусної інфекції нового типу.

На початку 2021 року туристичний потік на острів скоротився на 95,5 відсотка, передає канал Telesur. При цьому в районах, які все ще приймають туристів, відзначається різке зростання числа заражень, повідомляє Radio Televisión Martí.

На тлі падіння економіки і пандемії на острові відбулася серія наймасовіших від початку 1990-х років протестів. Вони були придушені владою, повідомляється про тисячі арештів.