Білий дім пообіцяв притягнути режим на Кубі до відповідальності за репресії проти мирних протестувальників

Білий дім має намір притягнути до відповідальності кубинський режим за репресії та насильство проти мирних протестувальників. Про це на брифінгу 20 липня заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

«За вказівкою президента, ми активно проводимо заходи, які з одного боку підтримуватимуть кубинський народ, але й притягнуть кубинський режим до відповідальності», – наголосила вона.

За словами Псакі, Міністерство фінансів США через Управління контролю за іноземними активами відстежуватиме кубинських чиновників, відповідальних за насильство, репресії та порушення прав людини проти мирних протестувальників. Вона додала, що буде створено робочу групу, яка вивчить, як можна надати грошову допомогу безпосередньо кубинському народу, в обхід представників режиму.

Вашингтон також розглядає варіанти, як зробити інтернет доступнішим на Кубі.

«Ми також прагнемо залучити наших міжнародних партнерів для збільшення потоків гуманітарної допомоги на Кубу», – заявила Псакі.

Масові акції протесту на Кубі розпочалися 11 липня. За даними Reuters, на вулиці Гавани та інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади у боротьбі з пандемією.

Демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства та ліків. Незабаром після початку протестів у країні влада стала блокувати інтернет.