Facebook розшифровував голосові повідомлення користувачів – Bloomberg

Соціальна мережа Facebook протягом тривалого часу платила стороннім компаніям за розшифровку голосових повідомлень користувачів, повідомила агенція Bloomberg з посиланням на джерела в компаніях, які були залучені до таких робіт.

Керівництво Facebook підтвердило, що замовляло подібні роботи, але з минулого тижня призупинило проект. У компанії пояснили, що залучення людей до розшифровки чужих повідомлень було вимушеним заходом: найняті працівники нібито лише перевіряли, наскільки акуратно виконує розшифровку записів штучний інтелект, який використовується Facebook.

Раніше також з’ясувалося, що голосові повідомлення користувачів записували і Apple, Amazon та Alphabet, які випускають «розумні колонки».

Facebook неодноразово звинувачували в тому, що компанія не просто таємно збирає особисті дані користувачів, це, але і торгує ними, а також зберігає неналежним чином. Через ці претензії голова Facebook Марк Цукерберг торік доповідав у Конгресі США.

Раніше Федеральна комісія з торгівлі США звинуватила Facebook в незаконному зборі та зберіганні біометричної інформації про мільйони користувачів без їхньої на це згоди. Facebook погодився виплатити штраф в 5 мільярдів доларів.