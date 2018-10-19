Facebook шукає менеджера з публічної політики для України

Соціальна мережа Facebook відкрила вакансію менеджера з публічної політики для України. Вакансію оприлюднено на сайті соцмережі.

«Ми шукаємо відмінного комунікатора, який зможе поєднувати пристрасть до таких інтернет-послуг, які надає Facebook, і глибоке знання політичної та регуляторної динаміки в Україні та, бажано, у всьому східноєвропейському регіоні», – йдеться в описі вакансії.

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін на своїй сторінці у Facebook назвав пошук компанією фахівця з українських питань «визначною подією».

«Тепер у нас буде особа, відповідальна за публічну політику найбільшої соцмережі в Україні. Наголошую, що, в першу чергу, ця особа буде діяти в інтересах компанії, яка їй платить. Однак, з іншого боку, це позбавить нас підозр у тому, хто дійсно вирішує конфліктні ситуації щодо українських користувачів», – написав він.

Згідно з описом вакансії, менеджер працюватиме в офісі Facebook у Варшаві.