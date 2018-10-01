Facebook може заплатити 1,6 мільярда штрафу за витік даних – WSJ

Комісія з захисту даних Ірландії, яка є основним регулятором захисту приватності Facebook в Європі, може оштрафувати соцмережу на 1,6 мільярда доларів за витік даних. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Згідно з повідомленням, такий штраф компанії доведеться заплатити, якщо регулятор виявить, що Facebook порушив нові правила приватності Євросоюзу.

Згідно з заявою комісії, вона надіслала до Facebook запит на більш детальну інформацію про природу та обсяг витоку – в тому числі щодо того, яких саме мешканців ЄС він міг зачепити.

В комісії висловили занепокоєння витоком і заявили, що «наразі Facebook неспроможний роз’яснити природу витоку даних і ризики для користувачів».

За свого боку речниця Facebook заявила 30 вересня, що компанія надасть відповідь на питання Комісії з захисту даних Ірландії та надалі буде інформувати регулятор щодо подальших змін у своїй політиці.

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Про витік даних прес-служба соцмережі повідомила 28 вересня. Згідно з повідомленням, 25 вересня інженери Facebook помітили загрозу безпеці майже 50 мільйонів користувацьких профілів.

Як пояснили в компанії, витік став можливим завдяки інструменти «Переглянути сторінку як». Ця функція дозволяє побачити свою сторінку так, як її бачать інші користувачі, щоб налаштувати обсяг відкритої для сторонніх інформації.

Слабке місце в коді для цього інструменту дозволило зловмисникам викрасти токен доступу, який можна використовувати, щоб отримати контроль доступу до чужого екаунту, стверджують у прес-службі.

«Токени доступу є еквівалентом цифрових ключів, які дозволяють людям залишатися на Facebook, щоб їм не довелося наново вводити пароль, коли вони користуються мобільним застосунком», – йдеться в повідомленні.

28 вересня голова Facebook Марк Цукерберг запевнив, що соцмережа серйозно ставиться до витоку і намагається виявити його деталі та можливі наслідки.

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4 квітня компанія Facebook заявила, що в розпорядженні політичної консультативної фірми Cambridge Analytica виявилися дані 87 мільйонів людей, що в основному проживають у США.

6 квітня Цукерберг заявив, що мережа Facebook запроваджує нові інструменти для боротьби з втручанням у вибори у світі. Він зазначив, що після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту, які допомогли видалити десятки тисяч фейкових акаунтів.

У зв'язку зі скандалом Цукерберг свідчив на спільному засіданні сенатських комітетів з торгівлі та в справах судочинства, а також перед комітетом з питань енергетики й торгівлі Палати представників США.

Він, зокрема, заявив, що Facebook втягнений у «гонку озброєнь» проти спонсорованих Росією груп, які намагаються використати соціальну мережу для маніпулювання виборами й громадською думкою.

Цукерберг також взяв на себе відповідальність за неспроможність запобігти діяльності компанії Cambridge Analytica.