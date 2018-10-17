Британці бачитимуть, хто платить за політичну рекламу в їхній стрічці Facebook. Чому це так важливо?

Вибори – критична складова сучасних демократій. Сама думка про те, що на їхні результати можливо вплинути – чи то шляхом кібератак або маніпуляцій – серйозний привід для занепокоєння. Facebook вже неодноразово опинявся в центрі скандалів через те, що його використовували як інструмент маніпулювання виборцями. Як вирішують проблему?

Занепокоєння спробами маніпулювання виборами посилюється протягом останніх кількох років. Якщо політичні опоненти або ж іноземні держави здатні реально впливати на результати виборів шляхом маніпуляцій – це ставить під сумнів саму основу демократії, йдеться в німецькому виданні Deutsche Welle.

«Навіть якщо неможливо вплинути на сам результат виборів, спроби маніпулювання будуть принаймні викликати розчарування та невпевненість. Ці сумніви є отруйними для будь-якої демократії, оскільки вони руйнують основи нашої політичної системи, а саме – необхідність базової довіри до законності виборчих рішень та поваги до побажань більшості», – наголошує автор.

В часи, коли автократії, популісти та інші противники плюралізму набувають популярності, це питання є особливо важливим, йдеться у статті.

Facebook – найбільша у світі соціальна мережа, яку щодня відвідує 1,5 мільярда людей у всьому світі. Тому не дивно, що ця соцмережа стала інструментом таких маніпуляцій, одним із методів яких є цільова політична реклама, вказує автор.

«Минулого року Facebook зауважив, що 126 мільйонів людей побачили політичну рекламу та дописи, за які заплатили російські агенти, щоб посіяти розбрат у підготовці до [президентських] виборів США 2016 року. Російські агенти з Агентства інтернет-досліджень витратили близько 100 тисяч доларів на рекламу для поширення дописів», – йдеться в статті The Telegraph.

У Британії знайшли вихід

У Великій Британії – одній з провідних демократій світу – питання із політичними маніпуляціями на платформі Facebook також є досить гострим. По-перше, через скандал навколо політичної консультативної фірми Cambridge Analytica.

Ба більше, напередодні референдуму за вихід країни з ЄС – «Брекзит» – обидві сторони – як та, що виступала за, так і та, що була проти, – дуже активно використовували рекламу у Facebook.

Тож відтепер, за рекомендацією Виборчої комісії, Facebook більше не дозволятиме політичним групам публікувати «темну рекламу» у своїй мережі. Користувачі зможуть бачити, хто саме платив за допис, який вони бачать. Метою заходу є забезпечення прозорості перед місцевими виборами наступного року.

Виборча комісія: «Важливий перший крок у забезпеченні виборців підвищеною прозорістю. Ми будемо стежити за тим, як здійснюються зміни за їхнім впливом. Ми з нетерпінням чекаємо пропозицій від інших цифрових рекламних платформ у Британії»

​Також «в рамках змін весь проплачений політичний контент буде автоматично опублікований в публічній бібліотеці реклами на строк до семи років, що покладе кінець практиці, коли оголошення відображатимуться лише тим, на кого вони націлені. Facebook також покаже кількість людей, які бачили ці оголошення, і гроші, витрачені на них, а також вік, місце розташування та стать людей, на які реклама націлена», – мовиться у статті.

Зміни розповсюджуватимуться також і в Instagram, яким володіє Facebook.

Реєстрації, щоправда, вимагатимуть лише від реклами, яка «стосується політичних діячів, політичних партій, виборів, законодавства перед парламентом та минулих референдумів, які є предметом національних дебатів». Тобто, якщо реклама стосуватиметься, наприклад, таких тем, як міграція, нові правила на неї не поширюватимуться, зауважує автор.

У США теж скоро вибори

В США Facebook, в свою чергу, заборонить фальшиву інформацію про вимоги щодо голосування, а також фейкові повідомлення про насильство або ж довгі черги на виборчих дільницях під час середньострокових виборів у США. Про це керівники компанії повідомили інформаційній агенції Reuters.

Все це – також частина додаткових зусиль Facebook зменшити маніпуляції виборцями на його платформі.

А сталося це через те, що компанія зіткнулася із чималою критикою через свій «недбалий підхід до фейкових новин та кампаній дезінформації, які, на думку багатьох, вплинули на результати президентських виборів 2016 року, коли переміг Дональд Трамп», мовиться у статті.

Раніше Facebook повідомляв про те, що запроваджує нові інструменти для боротьби з втручанням у вибори у світі. Засновник компанії Марк Цукерберг ще навесні заявляв, що після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту, які допомогли видалити десятки тисяч фейкових акаунтів.

«Відтепер кожен рекламодавець, який хоче розміщувати політичні оголошення, повинен бути верифікований. Для цього рекламодавці повинні підтвердити свою особистість і місцерозташування. Будь-якому рекламодавцю, який не пройде верифікацію, заборонять розміщувати політичні оголошення. Ми також позначимо їх і рекламодавці змушені будуть показати, хто оплатив оголошення. Ми запроваджуємо це в США і поширимо на решту світу в наступні місяці», – казав Цукерберг.

Він також тоді заявив, що друге нововведення – верифікація модераторів великих сторінок.

«Це ускладнить модерацію сторінок за допомогою фейкових акаунтів або розповсюдження таким чином дезінформації чи суперечливого контенту», – сказав засновник платформи.

Він також заявляв, що Facebook найме тисячі людей для підтримки цих нововведень.

«Ці кроки самі собою не зупинять усіх людей, які намагаються грати із системою. Однак їм буде набагато важче зробити те, що зробили росіяни під час виборів у 2016 році, і використовувати фейкові акаунти та сторінки для поширення реклами», – казав Цукерберг.