Український інститут національної пам'яті виявив у Facebook появу фейкової сторінки

Український інститут національної пам'яті повідомив, що у соцмережі Facebook з'явилася сторінка «Інститут національної пам'яті», яка не має жодного стосунку до офіційної сторінки УІНП і пояснив, як її відрізнити від справжньої.

«Офіційна сторінка Українського інституту національної пам'яті має «галочку» – позначку, яка підтверджує справжність цієї сторінки. Таким чином користувачі можуть відрізнити справжню сторінку інституту від фейкових і бути впевненими, що вся інформація, що публікується в стрічці, достовірна. Оця сторінка, що з'явилася учора – «Інститут національної пам'яті», є фейковою. Просимо поскаржитися та не поширювати від неї дописів», – йдеться у повідомленні.

Наразі створена невідомими сторінка «Інститут національної пам'яті» у Facebook вже недоступна для перегляду.

Український інститут національної пам'яті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра культури і який реалізує державну політику в сфері відновлення та збереження національної пам’яті українського народу.

Серед основних завдань інституту, зокрема: подолання історичних міфів; здійснення комплексу заходів з увічнення пам’яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях.

Голова Українського інституту національної пам'яті – Володимир В'ятрович.