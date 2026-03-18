Макроекономіка та реформи: фахівці МВФ почали зустрічі з представниками влади України

Представники Міжнародного валютного фонду почали роботи в Україні, повідомила постійна представниця фонду в Україні Прішила Тофано 18 березня.

За її словами, фахівці МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочали сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами в контексті візиту персоналу фонду.

«Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах», – додала Тофано.

На початку березня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою в рамках Механізму розширеного фінансування.

У лютому Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів США.