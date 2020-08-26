У США затримали росіянина за спробу хакерського злому

У США 24 серпня почався суд над громадянином Росії, якого звинувачують в участі у змові для встановлення шкідливого програмного забезпечення у комп’ютерну мережу американської компанії, отримання даних з мережі та вимагання викупу. Про це 25 серпня повідомили у Мін’юсті США.

27-річного Єгора Крючкова звинувачують за одним пунктом обвинувачення – у змові з метою пошкодження захищеного комп’ютера. Крючкова заарештували 22 серпня у Лос-Анджелесі.

Як повідомило обвинувачення у суді, у період з 15 липня по 22 серпня Крючков разом зі спільниками спробував найняти працівника неназваної компанії з Невади для встановлення шкідливого програмного забезпечення.

Крючков приїхав у США за російським паспортом і по туристичній візі.

Зі співробітником компанії він контактував кілька разів. Росіянин пропонував тому заплатити 1 мільйон доларів після встановлення шкідливого ПЗ.

Коли з Крючковим зв’язалися співробітники ФБР, він спробував залишити країну, та був затриманий.

На час розгляду справи, як вирішив суддя, Крючков перебуватиме під вартою.