США: глава ФБР подав позов на 250 мільйонів доларів проти видання The Atlantic

Директор ФБР США Кеш Патель, призначений на цю посаду Дональдом Трампом, подав до федерального окружного суду Вашингтона позов до видання The Atlantic за статтю, в якій розповідалося про алкоголізм чиновника.

Стаття стверджувала, що Патель є хронічним алкоголіком і не здатний виконувати посадові обов’язки, становить загрозу громадській безпеці, вразливий до іноземної дії, а також порушив етичні правила Міністерства юстиції США. Автор тексту, посилаючись на анонімні джерела у ФБР, стверджувала, що Патель кілька разів був недоступний у надзвичайних ситуаціях, а для його звільнення із замкнених кімнат потрібно було використовувати «обладнання для зламування дверей».

У тексті також були твердження, що алкоголь впливає на публічні заяви глави ФБР про розслідування кримінальних справ, а сам він часом веде себе неадекватно, що ставить під загрозу національну безпеку США.

Патель звинуватив видання у наклепі і просить суд стягнути з The Atlantic не менше 250 мільйонів доларів. Директор ФБР називає викладені у статті відомості брехнею та вважає, що публікація загалом була зловмисною та містила фактичні неточності. У позові він зазначає, що видання має до нього давню неприязнь, а метою статті було не інформування громадськості, а спроби вплинути звільнення директора ФБР.

Глава ФБР наголошує, що повідомив виданню про помилковість відомостей, викладених у статті, коли The Atlantic запросив його коментарі. Але видання його повідомлення проігнорувало: це, як сказано у позові, доводить «зловмисність» наклепу.

The Atlantic назвало позов Пателя «безпідставним». «Ми підтверджуємо достовірність наших репортажів про Кеша Пателя і рішуче захищатимемо The Atlantic і наших журналістів від цього необґрунтованого позову», – цитує представника видання CNN. В інтерв’ю програмі MS NOW авторка матеріалу Сара Фіцпатрік заявила: «Я підтверджую кожне слово, викладене у цьому репортажі. У нас чудові юристи».

Фіцпатрік заявила, що опитала понад два десятки людей про поведінку Пателя, «включаючи нинішніх і колишніх співробітників ФБР, співробітників правоохоронних та розвідувальних органів, працівників індустрії гостинності, членів Конгресу, політичних діячів, лобістів та колишніх радників». Всі говорили з нею на умовах анонімності, але, як стверджує Фіцпатрік, всі джерела «охарактеризували перебування Пателя на посту як провал в управлінні».

Інші видання поки що не підтвердили незалежно те, що було викладено у статті The Atlantic.

Президент США Дональд Трамп також подав кілька судових позовів проти ЗМІ на великі суми. Один був поданий проти британської мовної корпорації Бі-бі-сі. Трамп звинуватив її журналістів у поширенні наклепницької інформації через монтаж його промови, який спотворив сенс сказаного. Він вимагав 10 млрд доларів як компенсацію збитків. Корпорація вибачилася перед Трампом, але звернулася до американського суду з проханням відхилити позов, заявивши, що продовження справи матиме «стримуючий ефект» для ЗМІ при висвітленні діяльності президента США.

Ще один позов на таку ж суму Трамп подав проти видання Wall Street Journal. Він стосувався статті від 17 січня 2025 року, де повідомлялося, що Трамп нібито відправив непристойну вітальну листівку фінансисту Джеффрі Епштейну. У статті було спростування Трампа про те, що саме він написав цей лист або намалював картинку, сам політик пізніше заявив: «Це фейкова стаття Wall Street Journal».



