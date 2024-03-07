Федоров прокоментував підрив автомобіля організаторки незаконних виборів в окупованому Бердянську

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров коментуючи підрив автомобіля організаторки незаконних виборів у окупованому Бердянську, заявив, що російські окупанти нині самі починають «знімати всіх колаборантів та зрадників», яких призначали раніше. Про це він розповів в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).



«Якщо чесно, я думаю, що рашистська окупаційна влада ще й подякували нашому спротиву за те, що вони допомогли зачищати колаборантів, які вже не потрібні ворогу. Яку тенденцію ми бачимо останній рік? Це те, що всіх тих колаборантів та зрадників, яких призначали, ворог сам починає знімати. Головних лікарів лікарень, керівників різних сіл, селищ та населених пунктів. Десь в Мелітопольському районі вони вже вп’яте змінили ту владу, яка начебто управляє містом», – розповів він.

За даними очільника Запорізької ОВА, Росія присилає «величезну кількість» російських відставних пенсіонерів, військових, які теж сьогодні чинять владу на окупованих територіях.



«Тож, з одного боку, ворог точно не засмутився, тому що для них мінус один зрадник, а зрадники нікому не потрібні. Але з іншого боку, ворог наразі посилює репресії, робить тотальні фільтраційні заходи. Як приклад, в Мелітополі, Токмаку і Бердянську ворог вже другий тиждень почав патрулювання вулиць дронами. Вони намагаються чітко ідентифікувати усе пересування по вулицях, домівках, для того, щоб зрозуміти ще більш детально, що відбувається», – додав Федоров.

6 березня очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, а також представники окупаційних органів Росії повідомили про підрив автомобіля членкині незаконної виборчої комісії у Бердянську, від отриманих травм жінка померла.

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За даними ГУР, після захоплення Бердянська в 2022 році Світлана Самойленко «добровільно пішла на співпрацю» із окупантами та працювала в російській окупаційній адміністрації. Згодом її призначили «заступницею мера з питань економіки, агросектору та фінансів» у Бердянську.

Місто Бердянськ та Бердянський район російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.