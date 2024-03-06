ГУР прокоментувала підрив автомобіля організаторки незаконних виборів у окупованому Бердянську

Жінка, яка загинула внаслідок підриву автомобіля в окупованому Бердянську, була причетна до організації нелегітимних виборів на Запоріжжі – про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони 6 березня.

«6 березня 2024 року у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Самойленко Світлана Володимирівна, яка організовувала псевдовибори Путіна на окупованих територіях Запорізької області», – заявила розвідка.

За даними ГУР, після захоплення Бердянська в 2022 році жінка «добровільно пішла на співпрацю» із окупантами та працювала в російській окупаційній адміністрації. Згодом її призначили «заступницею мера з питань економіки, агросектору та фінансів» у Бердянську.

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Проти Самойленко відкрили кримінальне провадження за статтею про державну зраду.

«У межах підготовки до псевдовиборів путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитись перед московитами: залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні», – додали в управлінні.

Раніше 6 березня очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, а також представники окупаційних органів Росії повідомили про підрив автомобіля членкині незаконної виборчої комісії у Бердянську, від отриманих травм жінка померла.

Місто Бердянськ та Бердянський район російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.