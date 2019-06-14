ЄС вимагає від популярних в світі онлайн-платформ більше зусиль з протидії фейкам – Reuters

Європейський союз заявив, що онлайн-платформи повинні докладати більше зусиль для боротьби з дезінформацією, зокрема в контексті обміну з цього приводу даними, повідомляє агенція Reuters з посиланням на текст планованої до оприлюднення в п’ятницю доповіді.

Повідомляється, що ЄС має оцінити зусилля щодо захисту травневих виборів у ЄС шляхом фінансування організацій з перевірки фактів, створення внутрішнього підрозділу з протидії дезінформації з боку Росії і залучення допомоги від компаній Facebook, Google, Twitter та інших.

У ЄС вказують на свідчення «тривалих і постійних» зусиль російських елементів з поширення дезінформації в Інтернеті. Водночас в огляді не йдеться про конкретні докази «чіткої транскордонної кампанії дезінформації із зовнішніх джерел, спеціально орієнтованих на європейські вибори». У документі, з яким ознайомилася агенція Reuters, йдеться, що попри успіхи Facebook, Twitter та інших онлайн-платформ у протидії дезінформації, у ЄС вважають, що зусилля компаній мають бути посилені.

Онлайн-платформи у ЄС закликають розробити інструменти для перевірки сайтів, що розміщують рекламу, також вони мають розширити співпрацю з організаціями, які займаються перевіркою фактів, підвищити прозорість, надаючи дослідникам доступ до даних і урядової інформації про шкідливі суб’єкти, йдеться в доповіді.

Повідомляється, що більш суворі правила з регулювання платної політичної реклами у Facebook та на інших платформах мають бути застосовані на майбутніх загальнонаціональних виборах у ЄС.

Країни ЄС і їхні союзники по НАТО неодноразово звинувачували Росію у втручанні в вибори у іноземних державах, Москва це заперечує.