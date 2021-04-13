Від імені заступника генпрокурора невідомі здійснюють дзвінки з фейковими вимогами – речниця

Від імені заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова відновились дзвінки з фейковими вимогами, які мають характер погроз або бізнес-пропозицій, повідомила у фейсбуці речниця заступника генпрокурора Наталія Непряхіна.

«Дзвінки надходять або на особисті номери посадових осіб, або на приймальні керівників органів прокуратури, ректорів вишів, народних депутатів і депутатів Київської міської ради. Сьогодні був день податківців та митників», – повідомила Непряхіна.

За її словами, серед фейкових пропозицій, наприклад, – безоплатне переведення біткоїнів.

Дзвінки невідомі здійснюють за допомогою штучно створеного аудіозапису з імітацією голосу Мамедова з кількох телефонних номерів.

Раніше, каже Непряхіна, через такі ж факти було зареєстроване кримінальне провадження за статтею про «втручання в діяльність працівника правоохоронного органу та створення терористичної організації».

«Встановили, що всі хибні дзвінки надходили з окупованого міста Довжанськ (до декомунізації – Свердловськ) Луганської області. Шахраями виявилися, так звані, «службовці управління виконання покарань МВС» Свердловської виправної колонії окупаційної адміністрації РФ. Все це відбувається під керівництвом «МДБ «ЛНР», підконтрольного спецслужбам країни-агресора», – повідомила речниця Мамедова.

Раніше «дискредитаційна кампанія» збіглася в часі з рішенням Міжнародного кримінального суду про завершення попереднього розслідування ситуації в Україні в контексті збройного конфлікту з перспективою відкриття повноцінного провадження. Цього разу, зауважує Непряхіна, – із поданням до МКС аналітичної інформації щодо фактів віроломного вбивства та поранення українських військовослужбовців під час Іловайської трагедії та при обороні Донецького аеропорту.

8 квітня Офіс генпрокурора відправив до Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення щодо фактів вбивства українських військових під час Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту. За даними ОГП, загалом до Міжнародного кримінального суду Україна скерувала 19 звернень з фактами порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.