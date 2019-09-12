Представники ФІФА приїдуть в Іран після самоспалення вболівальниці

Представники Міжнародної федерації футболу ФІФА відвідають Іран після того, як там від опіків померла футбольна вболівальниця, що вчинила самоспалення на знак протесту проти дискримінації жінок на стадіонах.

Візит очікують у найближчі два тижні.

Водночас представник ФІФА заявив, що візит делегації не є відповіддю на смерть Сахар Ходаярі і пов’язаний з підготовкою до кваліфікаційного матчу команди Ірану проти Камбоджі 10 жовтня.

У заяві від 10 вересня ФІФА висловлює співчуття і вкотре закликає іранську владу «забезпечити свободу і безпеку жінок, які беруть участь у законній боротьбі за припинення заборони на відвідування стадіону для жінок в Ірані».

Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше закликав владу Ірану зробити «конкретні кроки», щоб дозволити іранським жінкам й іноземкам відвідувати футбольні матчі.

Напередодні стало відомо, що в Ірані від опіків, отриманих під час самоспалення, померла футбольна вболівальниця Сахар Ходаярі. Дівчина протестувала проти дискримінації щодо присутності жінок на стадіонах.

Ходаярі заарештували у березні цього року, коли вона намагалася потрапити на стадіон, де грала її улюблена команда. Після трьох днів арешту її звільнили під заставу. Протягом пів року вона очікувала розгляду справи у суді, який відклали через особисті обставини судді. Від службовців дівчина почула, що їй загрожує від пів року до двох років позбавлення волі.

На знак протесту Ходаярі підпалила себе на площі перед будівлею суду.

В Ірані з 1981 року діє заборона на відвідування жінками стадіонів, де змагаються чоловіки. Заборона була знята на короткий час минулого року, щоб жінки могли бути присутніми на змаганнях за кубок світу.

У серпні влада Ірану вирішила скасувати цю заборону для відбірного матчу до чемпіонату світу: жінки зможуть прийти на стадіон «Азаді» в Тегерані на кваліфікаційний матч команди Ірану проти Камбоджі 10 жовтня.