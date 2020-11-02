Останнє слово й акції на підтримку в Криму: фігуранти «справи Хізб ут-Тахрір» виступлять у російському суді

У Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону очікується виступу із останнім словом фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Емірусеїнова, Ескендера Абдулганієва та Арсена Абхаїрова, повідомляє «Кримська солідарність».

Адвокати братимуть участь у засіданні суду за допомогою відеоконференцзв'язку з підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду.

Засідання призначене на 16:30.

Громадяни України, жителі Криму, яким незаконно висунула звинувачення окупаційна влада Росії, Рустем Емірусеїнов, Ескендер Абдулганієв та Арсен Абхаїров, планують виступити у суді із останнім словом. Свою винуватість вони заперечують.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, які визначив як «терористичні».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» громадян України вважають, що кримських татар переслідують за релігійною ознакою.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 3 листопада має намір винести вирок фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» .

Російський прокурор попросив суд визнати кримських татар винними і призначити покарання у вигляді позбавлення волі в колонії посиленого режиму на терміни:

Рустему Емірусеїнову – 18 років з обмеженням на 1,5 року нагляду,

Арсену Абхаїрову – 15 років,

Ескендеру Абдулганієву – 16 років.​

Акції на підтримку

У Грушівці, Старому Криму, Яркому полі, Білогірську, Розливах, Укромному, Желябівці пройшли акції на підтримку фігурантів цієї кримінальної справи.

У Криму напередодні винесення вироку триває масштабний онлайн-флешмоб на підтримку фігурантів червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір».

Люди роблять фотографії з написом «Півстоліття в'язниці на трьох» і надсилають їх до громадської організації «Кримська солідарність».

Таким чином кримчани висловлюють незгоду з кримінальним переслідуванням кримських татар і термінами, які запросили російські прокурори.

Як уточнюється, фото на підтримку фігурантів даної справи Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва надсилають з Судака:

Євпаторії:

Привітного, що під Алуштою:

Старого Криму:

Кіровського:

Раніше родичі та близькі фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» запустили флешмоб у соціальних мережах під назвою «Вони не терористи».

Матері фігурантів красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір провели в Криму одиночні пікети напередодні оголошення вироку їхнім синам. Співробітники російської поліції встигли скласти протокол на Зуре Емірусеїнову, тому що вважають її одиночний пікет «мітингом».

Пізніше жінку госпіталізували з гіпертонічним кризом.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району окупованого Криму російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Абдулганієва, Абхаїрова та Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Читайте ще:

Доповідь генсекретаря ООН ляже в основу нової резолюції щодо Криму – місія України

Заяви про побиття політв’язня Шумкова викликають тривогу за його життя – Денісова​