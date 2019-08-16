Школярі 9 і 10 класів вивчатимуть фінансову грамотність за новими підручниками – МОН

У Міністерстві освіти і науки презентували нові навчальні матеріали для учні 9 і 10 класів, за якими вони вивчатимуть фінансову грамотність. Підручники презентували 16 серпня.

У МОН нагадують, що підприємливість та фінансова грамотність є одними з компетенцій, які має розвивати «Нова українська школа». Нові підручники містять розділи про особисті фінанси, кредитування, фінансові послуги, інвестиції та захист від шахрайства.

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МОН уточнює, що розробило підручники разом із проєктом агентства USAID «Трансформація фінансового сектору». До розробки також долучилися Університет банківської справи, Національний банк України та низка експертів.

«1 вересня українським школярам буде запропоновано курс фінансової грамотності, який не поступається найкращим курсам Європи та США. Працюючи над цим проєктом разом з МОН, ми мали на меті навчити наступні покоління українців тому, як, коли та чому потрібно користуватися фінансовими послугами», – наводить прес-служба МОН слова керівника проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберта Бонда.

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За даними МОН, курс «фінансова грамотність» викладають наразі в 1 200 школах по всій країні.

За даними дослідження USAID, оприлюдненого в червні 2019 року, Україна посіла останнє з 30-ти місць за Індексом фінансової грамотності. Зокрема на таку оцінку вплинув низький бал за ставлення українців до фінансових питань та фінансові знання.