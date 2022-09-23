Фінляндія «суттєво обмежить» перетин кордону з Росією

Фінляндія заявляє, що «суттєво обмежить» в'їзд громадян Росії в країну після того, як указ російського президента Володимира Путіна про часткову мобілізацію спровокував масовий виїзд з Росії.



У заяві від 23 вересня уряд Фінляндії заявив, що він вирішив обмежити кількість росіян, які в’їжджають до країни, тому що наплив завдав «серйозної шкоди міжнародній позиції Фінляндії».



У заяві не повідомляється деталей щодо можливих заходів, які будуть вжиті для обмеження перетину кордону, або коли вони набудуть чинності.



Агентство Reuters цитує фінського прикордонника, який сказав, що 23 вересня кількість росіян, які намагалися перетнути країну, зросла більш ніж удвічі порівняно з попереднім днем, коли в’їхали з Росії приблизно 7000 людей.

Фінляндія залишається однією з небагатьох точок в'їзду в Європу з Росії після неспровокованого вторгнення Москви в Україну наприкінці лютого, що змусило багато європейських країн закрити свої фізичні кордони та повітряний простір для російських літаків.