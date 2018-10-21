У Росії сталася пожежа на цинковому заводі, одна людина загинула

У російському Владикавказі 21 жовтня сталася пожежа на цинковому заводі. Про це повідомили у російському міністерстві з надзвичайних ситуацій.

«У ніч на неділю 21 жовтня 2018 року о 03:16 надійшло повідомлення про загорання на заводі «Електроцинк». О 13:12 пожежа площею 4500 квадратних метрів була локалізована. Всього до ліквідації залучали 146 осіб, 42 одиниці техніки. Від МНС – 102 людини і 29 одиниць техніки», – ідеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі одна людина загинула, двоє постраждали.

Через те, що у приміщенні цеху виділяється водень, гасити пожежу доводиться з вулиці.

Причини загоряння наразі невідомі. У МНС запевнили, що загрози викидів з підприємства немає.