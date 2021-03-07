Один із засновників Twitter виставив на продаж свій перший твіт

Джек Дорсі, один із засновників соціальної мережі Twitter, виставив на продаж свій перший твіт, написаний 21 березня 2006 року. Дорсі розмістив свій твіт на торговому майданчику Valuables.

Засновник криптовалютної платформи TRON, Джастін Сан, запропонував заплатити два мільйони доларів за історичний твіт.

Видання The Verge констатує: «Незважаючи на те, що цей твіт вже майже 15 років перебуває у вільному публічному доступі, Дорсі тепер намагається продати його як невзаємозамінний токен NFT».

Переможець торгів отримає унікальний цифровий сертифікат, який зберігається в блокчейні.

Невзаємозамінні токени використовуються для підтвердження факту володіння цифровими активами і можливості їх використання на декількох платформах. NFT наприклад використовують у криптомистецтві, колекціонуванні цифрових предметів та онлайн-іграх. Мистецтво стало одним з перших варіантів використання NFT і блокчейна в цілому, оскільки невзаємозамінні токени дозволяють забезпечити доказ достовірності та факту володіння цифровим мистецтвом.