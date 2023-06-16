У Фірташа назвали «справедливим» рішення суду у Відні щодо екстрадиції до США

Вищий земельний суд Відня ухвалив 16 червня «справедливе рішення» у справі про екстрадиції бізнесмена Дмитра Фірташа, вважають його захисники.

«Дмитро Фірташ вдячний незалежній австрійській судовій системі за об'єктивний розгляд справи та цілком логічно – за призначення повторного судового розгляду на підставі нових фактів та доказів, наданих суду», – ідеться в коментарі адвоката Дітера Бемдорфера, поширеному пресслужбою Group DF.

Суд Австрії відновив слухання про екстрадицію до США українського підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа, заблокувавши його видачу Америці. Таким чином, суд схвалив рішення на користь Фірташа, до завершення нового судового процесу він залишиться в Австрії, повідомляє видання Washington Post.

«Фірташу загрожує звинувачення США в змові з метою дати хабарі в Індії на 18,5 млн доларів за дозвіл на видобуток титану, який використовується в реактивних двигунах, – для продажу готової продукції в США. Він заперечує будь-які правопорушення», – сказано у повідомленні ЗМІ.

Видання нагадало, що Фірташа заарештували в Австрії в 2014 році, а потім звільнили під заставу 125 мільйонів євро (136 мільйонів доларів). Віденський суд спочатку відхилив екстрадицію на підставі, що звинувачення було «політично мотивоване». Верховний суд у лютому 2017 року відхилив цей аргумент як «недостатньо обґрунтований» і ухвалив, що Фірташ може бути екстрадований. Верховний суд Австрії залишив чинним це рішення у 2019 році.