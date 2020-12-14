Помер видатний футбольний тренер Жерар Ульє

У ніч на понеділок, 14 грудня на 73-му році життя помер французький футбольний тренер Жерар Ульє.

Найбільшого успіху фахівець досяг на чолі «Ліверпуля», з яким він працював із 1998 до 2004 року. За цей період він виграв Кубок УЄФА-2000/01, Суперкубок УЄФА-2001, Кубок Англії-2000/01, Суперкубок Англії-2001, два Кубки англійської ліги-2000/01 і 2002/03 , а також ставав срібним та бронзовим призером англійської першості в сезонах-2001/02 і 2000/01.

Також Ульє двічі ставав чемпіоном Франції в складі «Ліона» в сезонах 2005/06 і 2006/07.

Останнім місцем роботи француза була Астон Вілла, з якою він працював з 2010 до 2011 року.