Ліга чемпіонів: «Реал» і «Манчестер Сіті» вийшли до чвертьфіналу

Іспанський «Реал» та англійський «Манчестер Сіті» стали чвертьфіналістами Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками матчів 16 березня.

Мадридці, які в першому матчі перемогли італійську «Аталанту» на її полі (1:0), змогли переграти опонентів і в домашньому поєдинку – 3:1. Весь матч у складі «Аталанти» відіграв півзахисник збірної України Руслан Малиновський.

В іншій зустрічі «Манчестер Сіті» вдруге поспіль із рахунком 2:0 переграв німецьку «Боруссію» з Менхенгладбаха.

17 березня останніх двох учасників чвертьфіналу визначать «Челсі» – «Атлетико» та «Баварія» – «Лаціо». У німецько-італійському протистоянні інтриги вже немає – «Баварія» розгромила суперника на його полі (4:1). Мадридський «Атлетико» ще має шанс на позитивний результат, хоча в домашньому протистоянні поступився лондонцям (0:1).