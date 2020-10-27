Ліга чемпіонів: «Шахтар» прийме «Інтер» у Києві

Донецький «Шахтар» 27 жовтня проведе матч другого туру футбольної Ліги чемпіонів. У Києві на НСК «Олімпійський» підопічні Луїша Каштру приймуть одного із фаворитів групи В, міланський «Інтер».

Кілька місяців тому, 17 серпня, у півфіналі Ліги Європи італійський гранд завдав українському чемпіону нищівної поразки 5:0.

«Та ситуація довела мені те, що я вже знав: у футболі все відбувається дуже раптово. Ніхто й ніколи не повинен думати, що все вже вирішено, що ми вже виграли, вже перемогли. Я не говорю, що матч був у нас під контролем, але до перерви ми поступалися лише 0:1. У першому таймі мали один момент, «Інтер» теж, вони свій реалізували, ми – ні», – згадав на передматчевій пресконференції наставник гірників.

«Шахтар» нині є несподіваним лідером групи В. Минулого тижня донеччани молодіжним складом (більшість футболістів «основи» ще відновлювалася від наслідків COVID-19) здобули перемогу над «Реалом» у Мадриді – 3:2. В іншому матчі квартету «Інтер» і «Боруссія» з Менхенгладбаха переможця не виявили – 2:2.