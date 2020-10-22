«Шахтар»: матч з «Інтером» на НСК «Олімпійський» відбудеться з 15% глядачів

Футбольний клуб «Шахтар» повідомляє, що отримав офіційного листа від Міністерства охорони здоров’я України про проведення з глядачами матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти італійського «Інтера», який відбудеться 27 жовтня на НСК «Олімпійський» у Києві.

«Під час проведення поєдинку приймаюча сторона має строго дотримуватись усіх протиепідемічних заходів, а також організувати допуск у сектори не більш ніж 15% від кількості вболівальників, що може вмістити НСК «Олімпійський», – йдеться в повідомленні.

21 жовтня донецький «Шахтар» фактично молодіжним складом сенсаційно переграв мадридський «Реал» у стартовому поєдинку Ліги чемпіонів. На стадіоні імені Альфредо ді Стефано без багатьох гравців основного складу, які відновлюються після COVID-19, донеччани святкували перемогу 3:2.