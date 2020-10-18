Усі гравці «Шахтаря» здали негативні тести на COVID-19 перед матчем з «Реалом»

Усі гравці донецького «Шахтаря» здали негативні тести на COVID-19 перед матчем з мадридським «Реалом».

«Гравці і персонал «Шахтаря» здали тести на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів з «Реалом». Усі результати – негативні. Також негативні результати тесту у дев’ятьох футболістів команди, у яких коронавірус був виявлений 8 жовтня», – повідомили «гірники» у твіттері.

На початку жовтня COVID-19 виявили в гравців донецького «Шахтаря» Андрія П’ятова й Тараса Степаненка. Згодом позитивні тести на хворобу здали ще дев’ять гравців та дев’ять представників персоналу.

«Шахтар» стартує в групі Ліги чемпіонів 21 жовтня. «Гірники» поїдуть до Мадрида на матч з «Реалом».