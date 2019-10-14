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14 Жовтень 2019, Київ 13:40
Новини | Спорт

Євро-2020: збірна України зіграє з Португалією

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко

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Збірна України 14 жовтня зіграє матч кваліфікаційного раунду Євро-2020 проти команди Португалії.

Матч відбудеться в Києві на стадіоні «Олімпійський». Початок о 21:45.

Пряму трансляцію покажуть телеканали Футбол 1 і «Україна», а також офіційний YouTube-канал Федерації футболу.

Українська команда очолює свою групу з 16 очками. На другому місці знаходиться сьогоднішній суперник, збірна Португалії з 11 очками. Однак португальці зіграли на один матч менше. Для виходу до фінальної частини змагань українцями потрібно набрати одне очко у двох останніх матчах.

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