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11 Жовтень 2019, Київ 00:16
Новини | Спорт

Футбол: молодіжна збірна України розгромно програла Румунії у відборі на Євро

Після перших трьох турів українська «молодіжка» має три очки

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Молодіжна збірна України віком до 21 року розгромно програла Румунії у відборі на чемпіонат Європи 2021 року.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь господарів поля. Усі голи були забиті після 75 хвилині, відзначилися Олімпіу Моруцан й Адріан Петре, який оформив дубль.

Після перших трьох турів українська «молодіжка» має три очки. Свою єдину перемогу українці здобули в домашньому поєдинку проти Мальти.

Іншими суперниками українців у групі є команди Данії, Фінляндії та Північної Ірландії. Регламент відбору передбачає, що на Євро-2021 потрапляє переможець групи і найкраща друга команда з усіх груп. Решта других команд проведе стикові матчі. Континентальну першість у 2021 році прийматимуть Словенія та Угорщина.

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