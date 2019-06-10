Україна – Люксембург: матч лідерів групи В Євро-2020 дає шанс команді Шевченка

Збірна України з футболу 10 червня у Львові приймає національну команду Люксембургу і в разі перемоги щонайменше на шість очок відірветься від найближчого конкурента у відбірній групі В чемпіонату Європи 2020 року.

«Ми граємо вдома, дуже важлива буде перемога. Знаємо, що цей матч може бути набагато важчим, ніж із сербами. Це організована команда, яка знає свої сильні сторони. Вони вміють добре оборонятися, грати добре на контратаках», – сказав на передматчевій прес-конференції головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

У березні у грі з Люксембургом на виїзді «синьо-жовті» лише на останніх секундах вирвали перемогу 2:1. Крім українців, люксембуржці двічі зіграли з командою Литви – вдома виграли (2:1), 7 червня на виїзді оформили нічию (1:1). Того ж дня у Львові українці розгромили команду Сербії 5:0.

Після останніх матчів команда Андрія Шевченка одноосібно очолює групу В, маючи сім очок після трьох ігор. Збірна Люксембургу набрала чотири очки в трьох іграх. Третіми йдуть португальці, у яких два бали після двох матчів. По одному очку після двох ігор мають литовці та серби, які сьогодні зіграють між собою в Сербії.

Команда Португалії, яка 9 червня виграла Лігу націй, уже здобула путівку на Євро-2020.