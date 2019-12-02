У Франції за 6 млн євро продали ікону чеського майстра XIV століття

На аукціоні у Франції нью-йоркський Метрополітен-музей за 6,2 мільйона євро придбав унікальний витвір мистецтва XIV століття – «Мадонну з немовлям на троні», атрибутована як твір Майстра Вишебродського вівтаря.

Ця ікона вперше була виставлена на торги Майстер Вишебродського вівтаря – ключова фігура Північного Відродження. Безперечними вважаються лише дев’ять вівтарних образів (до 1350 г.) з цистерціанського монастиря у Вищому Броді (Південна Чехія). Тільки чотири з них визнані безпосередньо творами Майстра, а не його учнів, зазначає Міжнародне французьке радіо.

(Відео французькою мовою з англійськими субтитрами)

Експертизу проводили куратор празької Національної галереї Ольга Пуйманова і фахівець з готичного живопису Чеського інституту історії мистецтв у Празі Ян Кліпа. Аукціонний дім Cortot & Associés вів трансляцію аукціону онлайн, але з міркувань безпеки пропозиції приймали тільки безпосередньо від присутніх або по телефону.

Щоб отримати придбаний шедевр музею Метрополітен ще потрібен експортний сертифікат. За французькими законами, Франція може перекупити проданий з молотка шедевр, якщо заплатить за нього встановлену на аукціоні ціну.