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07 Березень 2019, Київ 22:40
Новини | Міжнародні

МЗС Франції заплатить штраф за недостатню кількість жінок на важливих посадах

Голова французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан

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Міністерство закордонних справ Франції заплатить штраф в 450 тисяч євро за занадто низьку кількість жінок на важливих посадах. Про це повідомляє газета Le Monde.

Уточнюється, що порушення стосуються номінацій на посаду посла в 2017 році.

Відповідно до французького законодавства, серед дипломатів, які отримують номінацію на посаду посла, має бути принаймні 40 відсотків жінок. Однак у 2017 році їх було тільки 29 відсотків.

За даними Світового банку, Франція – одна з шести країн світу, які досягли гендерної рівності. Крім Франції, експерти такими країнами визнали Данію, Латвію, Бельгію, Швецію і Люксембург. При цьому в дослідженні Світового банку підкреслюється, що саме Франція в цій сфері зробила найбільший прорив в останньому десятилітті.

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