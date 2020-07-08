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08 липня 2020, Київ 14:07
Новини | Події

В Івано-Франківській області транспортне сполучення обмежене з 3 населеними пунктами

У Івано-Франківській області транспортне сполучене обмежене з трьома населеними пунктами. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«3 7 липня обмежено транспортне сполучення до трьох населених пунктів: Верховинський район – 2 (Бережниця – повністю, Волова – частково); Косівський район – 1 (Снідавка – повністю)», – мовиться у повідомленні.

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені – найбільший удар припав на Прикарпаття, де негода завдала значних руйнувань і підтоплень.

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