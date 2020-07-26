Франція: волонтер із собору в Нанті зізнався у підпалі

Волонтер, якого повторно затримали за підозрою в підпалі кафедрального собору святих Петра і Павлі в Нанті, зізнався у підпалі. Про це 26 липня повідомили його адвокат та прокурор, яких цитують західні медіа.

Затриманий – 39-річний шукач притулку з Руанди. Його мотиви наразі невідомі. Адвокат підозрюваного Квентін Шабер розповів журналістам, що чоловік визнав свою провину у завданні шкоди через підпал.

«Він глибоко кається в своїх діях... Мого клієнта гризе сумління», – сказав Шабер.

Прокурор П’єр Санн у своїй заяві повідомив, що чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення та штраф в еквіваленті 175 тисяч доларів.

18 липня У місті Нант на заході Франції сталася пожежа в кафедральному соборі святих Петра і Павла. Це один із найбільших готичних соборів у країні і найбільший у регіоні Бретань.

Головною версією розслідування пожежі став підпал. Після початку розслідування волонтера, який зрештою зізнався у пожежі, затримали, але потім відпустили.

Собор у Нанті будувався понад 450 років, він був закладений у 1434 році, а завершений у 1891-му. У 1972 році покрівля собору повністю згоріла і була відновлена через три роки.