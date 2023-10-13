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Новини | Міжнародні

У Франції – підвищений рівень загрози після вбивства вчителя

Раніше 13 жовтня стало відомо, що в місті Аррас на півночі Франції внаслідок нападу в ліцеї Ґамбетта загинув учитель

Влада Франції підняла рівень небезпеки до найвищого рівня – про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на представників уряду.

Це сталося після безпекової наради за участі президента Еммануеля Макрона.

Раніше 13 жовтня стало відомо, що в місті Аррас на півночі Франції внаслідок нападу в ліцеї Ґамбетта загинув учитель, ще двоє людей були поранені.

Президент Еммануель Макрон прибув до ліцею Ґамбетта, 13 жовтня 2023 року
Президент Еммануель Макрон прибув до ліцею Ґамбетта, 13 жовтня 2023 року

Як повідомили місцеві медіа, затриманому близько 20 років, це чоловік чеченського походження, який народився в Росії і раніше навчався в цьому ліцеї.

Видання Le Figaro називає ім’я затриманого – Магомед Могушков. У Франції його внесли до списку поліції за радикальний ісламізм, стверджують джерела видання. Затримано також його брата: повідомляється, що його затримали біля іншої школи.

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