У Франції – підвищений рівень загрози після вбивства вчителя

Влада Франції підняла рівень небезпеки до найвищого рівня – про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на представників уряду.

Це сталося після безпекової наради за участі президента Еммануеля Макрона.

Раніше 13 жовтня стало відомо, що в місті Аррас на півночі Франції внаслідок нападу в ліцеї Ґамбетта загинув учитель, ще двоє людей були поранені.

Як повідомили місцеві медіа, затриманому близько 20 років, це чоловік чеченського походження, який народився в Росії і раніше навчався в цьому ліцеї.

Видання Le Figaro називає ім’я затриманого – Магомед Могушков. У Франції його внесли до списку поліції за радикальний ісламізм, стверджують джерела видання. Затримано також його брата: повідомляється, що його затримали біля іншої школи.