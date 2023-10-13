Макрон запевнив, що зробить «усе можливе» для повернення своїх громадян із Гази

Франція зробить «усе можливе» для повернення своїх громадян, яких утримують бойовики «Хамасу» в Смузі Гази, запевнив президент країни Еммануель Макрон, пише Reuters.

«Єдиний спосіб покласти край кровопролиттю – гарантувати безпеку Ізраїлю та створити державу для палестинців», – сказав Макрон.

Французький лідер каже, що 13 громадян країни було вбито «Хамасом» під час їх нападів 7 жовтня в Ізраїлі і що ще 17 людей, включаючи дітей, зникли безвісти. Ймовірно, вони можуть перебувати в полоні в обложеному анклаві Газа, що межує із Середземним морем, уточнив Макрон.

«Франція робить все разом із ізраїльською владою та нашими партнерами, щоб безпечно повернути їх додому, тому що Франція ніколи не кидає своїх дітей», – сказав французький лідер.

Назвавши «Хамас» «терористичним угрупуванням, яке хотіло знищення Ізраїлю та його народу», Макрон сказав, що «нескінченна війна не є вирішенням проблеми».

«Ізраїль має право захищати себе, ліквідуючи терористичні угруповання, включаючи ХАМАС шляхом цілеспрямованих дій, але також шляхом збереження цивільного населення, тому що це борг демократії», – сказав Макрон.

У Франції є найбільша в Європі єврейська громада з тисячами осіб з подвійним громадянством, що проживають в Ізраїлі, і найбільше мусульманське населення в Західній Європі.

Бойовики угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і ЄС, напали на Ізраїль 7 жовтня. Вони завдали ракетних ударів і прорвалися в прикордонні райони на півдні Ізраїлю, вбиваючи людей і захоплюючи заручників. Армія оборони Ізраїлю у відповідь почала завдавати масованих ударів по Смузі Гази, яка перебуває під контролем «Хамасу».

За останніми даними, в Ізраїлі внаслідок атаки «Хамасу» загинули 1300 людей, близько 3300 постраждали. У Смузі Гази, за даними місцевої влади, в результаті ударів ізраїльської армії у відповідь на атаки загинули 1417 осіб, постраждали – понад 6200.

За даними МЗС України, внаслідок атаки «Хамасу» загинули семеро українців, ще дев’ять громадян мають поранення різного ступеню тяжкості і дев’ятеро українців вважаються зниклими безвісти.

8 жовтня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що спланувати напад на Ізраїль бойовикам «Хамас» допомогли іранські спецслужби. За даними видання, Іран поділився розвідувальними даними, а офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції безпосередньо брали участь у розробці планів нападу.

Іран стверджує, що не допомагав угрупованню «Хамас» у нападі на Ізраїль.