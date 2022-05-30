Франція надасть Україні нову партію САУ Caesar – голова МЗС

Міністр Європи і закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила про намір Парижа незабаром надати Україні нову партію самохідних артилерійських установок Caesar.

«Скоро будуть нові поставки САУ Caesar, і ми продовжуватимемо співпрацю в цьому контексті», – сказала вона на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 30 травня у Києві.

За її словами, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон підтвердив отримання запиту від президента Володимира Зеленського і запевнив у продовженні надання Україні військової підтримки.

24 травня у фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що гаубиці Caesar – вже на передовій.

«Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані розташована артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога», – написав Залужний.

«Ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність – 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО. Caesar забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь – маневр – вогонь», – додав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, українські артилеристи «швидко опанували» нові САУ, «фактично за 2-3 години».

Раніше цього місяця видання Forbes повідомляло, що ЗСУ отримають далекобійні САУ Panzerhaubitze 2000 – від Німеччини та Нідерландів та Caesar – від Франції. Загалом йшлося про 12 німецьких та 12 французьких одиниць техніки.