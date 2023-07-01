Франція: Макрон через заворушення скасував державний візит до Німеччини

Президент Франції Емманюель Макрон через заворушення в його країні, які почалися після вбивства поліцейським 17-річного підлітка, скасував державний візит до Німеччини, запланований на 2-4 липня.

У повідомленні Єлисейського палацу йдеться про те, що Макрон 1 липня поговорив телефоном із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. «З огляду на внутрішню ситуацію президент республіки повідомив, що хотів би мати можливість залишитися у Франції протягом наступних кількох днів. Тому обидва президенти домовилися перенести візит до Німеччини на пізніший термін», – сказано в повідомленні.

Очікується, що ніч на 2 липня стане п’ятою ніччю заворушень. Минулої ночі поліція затримала, за уточненими даними, понад 1300 осіб по всій країні. Усього за останні кілька днів затримали вже 2500 осіб, головним чином молоді. При цьому влада не стала вводити в країні надзвичайний стан.

У суботу в Нантері під Парижем поховали 17-річного підлітка алжирського і марокканського походження, якого називають лише за іменем Наель М. У вівторок його зупинив поліцейський патруль за порушення ПДР, коли хлопець рушив, його застрелили.

Поліцейські спочатку заявили, що водій намагався збити їх, але на опублікованому пізніше відео видно, що під час перевірки автомобіля один із поліцейських тримає водія під прицілом. Коли автомобіль рушає з місця, поліцейський робить постріл і влучає водієві в груди.

На похорон прийшли сотні людей, поховання пройшло у спокійній обстановці без присутності поліції.

Загалом на боротьбу із заворушеннями направили 45 тисяч поліцейських. Поранення і травм у сутичках із протестувальниками зазнали вже понад 200 поліцейських. За час заворушень були пошкоджені сотні будівель, спалені тисячі автомобілів, розгромлені магазини і поліцейські дільниці.

38-річного поліцейського, який вистрілив у хлопця, заарештували. Ведеться розслідування у справі про навмисне вбивство.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав припинити насильство і виявити спокій, «щоб справедливість могла перемогти». Влада також закликає батьків не дозволяти неповнолітнім брати участь у заворушеннях.