У Франції судитимуть трьох чоловіків у справі про крадіжку срібла з Єлисейського палацу – прокуратура

У Франції відбудеться судовий процес над трьома чоловіками, яких підозрюють у крадіжці срібних виробів з офіційної резиденції президента країни – Єлисейського палацу, повідомила прокуратура Парижа.

Розслідування розпочалося після того, як головний мажордом палацу заявив про зникнення столового срібла та сервізів на суму від 15 до 40 тисяч євро. Більшість предметів були виготовлені Севрською мануфактурою, яка згодом впізнала частину зниклих речей на сайтах онлайн-аукціонів.

Під час перевірки співробітників Єлисейського палацу слідство звернуло увагу на одного з відповідальних за срібло службовців. Його облікові записи викликали підозру, що він міг готуватися до подальших крадіжок. З’ясувалося, що чоловік перебував у стосунках з керівником компанії, яка спеціалізується на онлайн-продажі предметів побуту, зокрема посуду.

Слідчі виявили на його акаунті у Vinted тарілку з маркуванням «Повітряні сили Франції», а також попільнички Севрської мануфактури, які не надходять у вільний продаж. Під час обшуків у шафці службовця, його автомобілі та помешканні було знайдено близько 100 предметів, серед яких — мідні каструлі, порцеляна, статуетка Рене Лаліка та келихи для шампанського Baccarat.

Двох підозрюваних затримали у вівторок, також було встановлено особу покупця викрадених речей. Усі вилучені предмети повернули Єлисейському палацу.

У четвер троє фігурантів справи постали перед судом за обвинуваченням у спільній крадіжці рухомого майна, що належить до національної спадщини Франції, а також у незаконному обігу викрадених речей. За цими статтями їм загрожує до 10 років ув’язнення та штраф до 150 тисяч євро.

Суд відклав розгляд справи до 26 лютого. До того часу підсудних взяли під судовий нагляд, заборонили спілкуватися між собою, з’являтися на аукціонах та займатися професійною діяльністю.