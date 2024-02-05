Франція викликає посла Росії через загибель французьких волонтерів в Україні

Посла Росії у Франції викличуть до міністерства закордонних справ у понеділок у зв’язку із загибеллю двох французьких волонтерів минулого тижня внаслідок обстрілу Берислава на Херсонщині, повідомило AFP дипломатичне джерело.



Міністерство «також засудить посилену дезінформацію, спрямовану проти Франції», сказало джерело через кілька днів після того, як керівники оборонних відомств викрили «скоординовану російську схему» з розповсюдження неправдивої інформації.



Цього місяця очікується візит президента Еммануеля Макрона до Києва, який, на думку Парижа, може стати мішенню для подальших дезінформаційних атак.



Двоє французьких волонтерів загинули, ще двоє поранені внаслідок російського обстрілу в Берислава.

Посла Олексія Мєшкова вже двічі викликали до Міністерства закордонних справ, у тому числі невдовзі після вторгнення Росії на початку 2022 року, щоб він відповів на твіт посольства про звірства в українському місті Буча.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних