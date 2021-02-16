Національні збори Франції підтримали закон «про республіканські цінності»

Нижня палата парламенту Франції – Національні збори – у вівторок проголосувала за законопроєкт про захист республіканських цінностей, спрямований проти так званого «ісламістського сепаратизму». Мета документу, підтриманого президентом Емманюелем Макроном – створити перешкоди для радикальних релігійних угруповань, які прагнуть підірвати світський характер держави.

Критики законопроєкту стверджують, що він стигматизує мусульман, а також обмежує свободу слова і віросповідання.

На підтримку документа проголосували 347 депутатів, проти був 151. Для вступу документу в силу необхідне схвалення Сенату, верхньої палати парламенту.

У законопроєкті більше 70 статей. У ньому, зокрема, перераховуються підстави для закриття мечетей і релігійних шкіл, вводяться вимоги звітності про фінансування релігійних груп з-за кордону, а також пропонується, що всі діти, починаючи з трьох років, зобов’зані відвідувати школу. Домашнє навчання можливе лише у виняткових обставинах. Необхідність введення цього заходу автори законопроєкту обґрунтували тим, що домашнє навчання стає все більш поширеним у ісламській спільноті Франції – як вважають автори законопроекту, це перешкоджає залученню дітей з мусульманських сімей до республіканських цінностей.

Законопроєкт внесли до парламенту прихильниками Макрона після вбивства 18-річним членом чеченської громади шкільного вчителя Самюеля Паті в передмісті Парижу. Учитель був убитий незабаром після того, як обговорював зі своїми учнями карикатури на пророка Магомета як приклад свободи слова.