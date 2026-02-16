Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті: 45 з 78 боєзіткнень відбулися на двох напрямках

На фронті від початку доби відбулося 78 бойових зіткнень, повідомляє на 16:00 Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російських атку було на Покровському напрямку – тут з початку доби сили РФ здійснили 23 спроби потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населений пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 20 атак.

Лише на одну атаку менше було на Гуляйпільському напрямку. На цій ділянці фронту українські оборонці відбивали 22 російські атаки у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка. Одинадцять боєзіткнень все ще тривають.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.



На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Про те, що російська армія знову просунулася у міській межі Покровська – 12 лютого повідомив моніторинговий проєкт DeepState. Судячи із карти, агресор окупував уже близько 95% цього населеного пункту.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається найінтенсивнішим за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.



