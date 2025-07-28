Генштаб ЗСУ: з початку доби на фронті було понад 131 боїв, 17 з них досі тривають

З початку доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення, 17 з них тривають досі, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне.

Також інтенсивні бої тривають на Лиманському напрямку, де сили РФ атакували 23 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки.



Противник також продовжує атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».