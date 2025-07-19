Генштаб ЗСУ: за добу на фронті було 177 боєзіткнень, майже 50 – на Покровському напрямку

Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 177 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, вчора російській загарбники завдали по території України двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували шість ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3843 дрони-камікадзе та здійснили 5825 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.



Покровський напрямок залишається ділянкою фронту, на якій відбуваються інтенсивні бої. Тут українські захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в бік населеного пункту Філія та у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоторецьке, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка.



Російські війська посилили свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 38 боєзіткнень – минулої доби тут був 21 бій.



На Лиманському напрямку сили РФ продовжують інтенсивні бої – тут загарбники атакували 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки.



Також противник продовжує атакувати на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках. На Гуляйпільському напрямку російських штурмових дій не було.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.



